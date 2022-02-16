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Розмір майбутньої пенсії можна визначити самостійно: у ПФУ опублікували покрокову інструкцію

12:32 16 лютого 2022
люди

Українці самостійно можуть дізнатися про розмір своєї майбутньої пенсії та перевірити правильність нарахованих виплат. У цьому їм допоможе спеціальний пенсійний калькулятор, нагадали у Пенсійному фонді.

Для цього необхідно зареєструватися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua/.

В особистому кабінеті є послуга автоматичного розрахунку прогнозованого розміру пенсій «Пенсійний калькулятор».

Сервіс «Пенсійний калькулятор» відображається у центрі екранної форми особистого кабінету застрахованої особи. У верхньому правому куті в меню є кнопка «Інструкція».

Сервіс розрахунку пенсії доступний тим, хто авторизується лише з електронним підписом (КЕП). Користувачеві надається інформація з Реєстру застрахованих осіб про його персональні дані (ПІБ, дата народження, стать) та дані трудової діяльності.

При цьому є можливість визначити умови розрахунку пенсії, а саме:
- вибрати алгоритм розрахунку — як за введеними даними, так і з урахуванням стажу, що буде на дату настання пенсійного віку;
- актуалізувати дані трудової діяльності — доповнити періоди роботи з уточненням заробітної плати (при необхідності);
- виконати розрахунок пенсії (кнопка «Зберегти та розрахувати»).

Після розрахунку користувач зможе переглянути:
- розмір пенсії з урахуванням страхового стажу на дату розрахунку;
- протокол розрахунку.

Кількість розрахунків не обмежена. Майбутнім пенсіонерам варто врахувати, що розрахунки проводяться згідно з пенсійним законодавством, яке діє станом на лютий 2022 року.

Нагадаємо, щоб у 2022 році вийти на пенсію у 60 років потрібно мати не менше 29 років страхового стажу. Але стаж, який бракує, можна докупити.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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