Надбавки та підвищення: з чого складається пенсійна виплата та як вона може збільшуватися

Українці, які готуються оформити пенсію за віком, цікавляться, з чого складається соцвиплата, та чи можна її збільшити.

З пенсією сплачуються надбавки, підвищення, компенсації, передає «На Пенсії».



Разом з пенсією встановлюється доплата за наднормативний стаж, якщо він є. Крім цього, при досягненні пенсійного віку людина має право відмовитись від своєчасного призначення пенсії, написавши у Пенсійному фонді відповідну заяву.

За отримання пенсії з пізнішого терміну виплати збільшаться:

- на 0,5% за кожен повний місяць пізнішого виходу на пенсію у разі відстрочення терміном до 60 місяців;

- на 0,75% за кожний повний місяць пізнішого виходу на пенсію у разі відстрочення на строк понад 60 місяців.

Існують так звані вікові доплати. Пенсіонерам від 80 років та старшим виплачують 500 гривень, людям 75−80 років — 400 гривень.

З 1 жовтня 2022 року доплачуватимуть по 300 гривень пенсіонерам 70−75 років.

Крім того, до пенсій встановлюються «пільгові» надбавки. На такі надбавки мають право:

- люди з інвалідністю внаслідок війни (розмір залежить від групи інвалідності);

- учасники бойових дій та учасники війни;

- постраждалі учасники Революції Гідності;

- подружжя померлих учасників бойових дій, які були особами з інвалідністю;

- члени сімей загиблих (померлих) військовослужбовців;

- діти війни;

- колишні малолітні в'язні концтаборів та інших місць примусового утримання;

- дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань;

- громадяни, які необґрунтовано зазнали політичних репресій та були реабілітовані, та членам їхніх сімей, які були примусово переселені;

- особи, які проживають у гірських населених пунктах.

- люди, які доглядають осіб з інвалідністю;

- непрацюючі пенсіонери, які мають на утриманні дітей до 18 років;

- почесні донори України та СРСР.

Крім підвищень та надбавок, до пенсій також встановлюються різні доплати та компенсації. На них мають право:

- непрацюючі пенсіонери-чорнобильці;

- члени сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві чи профзахворювання;

- сім'ї, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- чорнобильці за шкоду, заподіяну здоров'ю.

Щомісячна адресна допомога до пенсії також виплачується особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у разі, коли встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою.

Нагадаємо, розмір майбутньої пенсії можна визначити самостійно. Для цього необхідно зареєструватися на вебпорталі Пенсійного фонду.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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