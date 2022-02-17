Тарифи на доставку газу: хто і як встановлює тарифи та коли можна не платити

Споживачі, які з якихось причин не використовують газ, але не розірвали договір із постачальником, все одно не отримуватимуть «нульову» платіжку — вони зобов'язані платити за розподіл газу. Якщо раніше ця стаття витрати включалася до загального рахунку за газ, то нещодавно їх розділили.

Як уточнює «ГазПравда», вартість послуги з доставки газу виключена із загального рахунку за газ та виставляється окремим платежем із січня 2020 року. Нарахування за доставку — це не плата за трубу, а оплата обслуговування газової інфраструктури, підведеної до домогосподарства. Навіть якщо споживач не використовує газ, він має можливість почати це робити.

«Якщо споживач не користується газом, але не хоче розірвати договір на розподіл газу (щоб потім не платити за його повторне підключення), йому доведеться сплачувати мінімальну суму за розподіл газу, що відповідає групі споживання. Така група визначається на момент укладання договору (залежно від підключених газових пристроїв: газова плита, газовий котел, водонагрівач) та прописується у договорі на розділ газу», — зазначає начальниця Центру правової підтримки споживачів газу Юлія Чеберяк.

За її словами, щоб не платити за цю послугу, потрібно звернутися до облгазу та розірвати відповідний договір. Якщо існує заборгованість з цієї послуги, її доведеться погасити.

Видання також публікує інформацію про тарифи на розподіл газу у 2022 році.

Фото ГазПравди

Тарифи затверджує Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Робиться це наприкінці року, коли оператори подають регулятору свої пропозиції щодо нових тарифів. Для розрахунків використовуються дані про споживання «блакитного» палива за «газовий рік» — з жовтня попереднього року до жовтня поточного, коли формуються тарифи. Обсяг ділиться на 12 і множиться на тариф місцевого оператора газорозподільної системи.

Нагадаємо, що сума за доставку залежить від того, скільки газових приладів використовується в будинку, тобто від групи, до якої віднесено споживача. Мінімальне споживання розраховують так: газова плита — 39 кубометрів газу на рік; газова плита та колонка для підігріву води — 126 кубометрів; газове опалення — 314 кубометрів.

Фото Pixabay

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