Немає документів про зарплату: як розраховується пенсія

Деякі українці при оформленні пенсії стикаються з проблемою відсутності документів про розмір заробітної плати для обчислення виплат. Часто це стосується періодів до 1 січня 2004 року.

У Міністерстві юстиції нагадали: якщо людина з 1 січня 1998 року працювала офіційно, сплачувала податки з доходів, а роботодавець подавав персоніфіковані звіти до Пенсійного фонду, тоді майбутній пенсіонер зможе отримати інформацію про свою заробітну плату в держреєстрах.



До 1 січня 1998 року така інформація відсутня у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

У такому разі зарплата визначається, виходячи з розміру середньої заробітної плати за відповідною професією (посадою) на підприємстві, в установі, організації, що була у кожному місяці роботи, за який втрачені документи про нарахування та виплату заробітної плати. Але лише у разі наявності підприємства, де працювала людина, або правонаступника підприємства.

Якщо посади, що була раніше, на підприємстві вже немає, то враховують розмір середньої заробітної плати за аналогічною професією (посадою).

У разі повної втрати первинних документів про нарахування та виплату заробітної плати (доходу) за відповідний період, вона визначається за відповідною професією (посадою) на зазначеному підприємстві, в установі, організації за календарний рік, що передує року, з якого призначається пенсія.

Якщо підприємство ліквідовано чи реорганізовано — у разі відсутності правонаступника документи передаються ліквідаційною комісією до архівних установ.

Якщо документи не передавалися до архіву, дані про заробітну плату визначаються, виходячи з мінімальної тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною професією (посадою), передбаченою відповідною галузевою угодою, за календарний рік, що передує році, з якого призначено пенсію.

У міністерстві зазначають, що вичерпний перелік первинних документів, які мають підтверджувати довідку про заробітну плату, у жодних нормативних документах не зазначено. Також не передбачено порядку підтвердження довідки про заробіток первинними документами, якщо в архівній установі відомостей про заробітну плату відсутні.

У разі відмови Пенсійного фонду враховувати дані про заробіток за період до 1 липня 2000 року на підставі того, що довідка не підтверджується первинними документами, слід звертатися до суду.

Раніше «ФАКТИ» писали, як пенсіонеру довести свій трудовий стаж, якщо немає трудової книжки, а підприємство ліквідовано.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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