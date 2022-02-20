Із зарплат деяких українців хочуть брати більше податків: кого стосується нового законопроекту

Пенсійний фонд України пропонує збільшити відрахування з зарплати деяких працівників. Так, пропонується боротися із явищем, коли директори компаній встановлюють собі мінімальну зарплату, щоби платити з неї мінімальний ЄСВ. Крім того, у ПФУ хочуть зробити невигідною практику оформлення на роботу людей з інвалідністю задля мінімізації податків. Законопроект про нові ставки єдиного соціального внеску вже підготовлено та винесено на громадське обговорення.

Насамперед пропонується, щоб директори компаній, навіть якщо встановили собі мінімальну зарплату 6500 грн, то щомісяця сплачували не мінімально можливий єдиний соціальний внесок 1430 грн, а втричі більшу суму — 4290 грн.

Наразі підприємствам вигідно зарахувати до штату співробітника з інвалідністю, щоб мінімізувати податки. Новим проектом закону пропонується перевести осіб з інвалідністю, які отримують щомісяця понад 19500 грн (втричі вище за мінімальну зарплату), на стандартну ставку єдиного соціального внеску в 22% від зарплати (від 4290 грн). Для тих організацій, де зарплати не перевищують встановлену планку, збережуться чинні пільгові ставки ЄСВ:

8,41% від зарплати, якщо на підприємстві працюють особи з інвалідністю;

5,5% - для спеціалізованих організацій, де працівників з інвалідністю не менше ніж 50%;

5,3% - для всеукраїнських громадських організацій та підприємств осіб з інвалідністю, (наприклад, товариства глухих, товариства сліпих), де понад 50% працівників мають інвалідність.

Нагадаємо, у Раді тим часом хочуть взагалі відмовитися від єдиного соціального внеску. Підготовлено проекти законів, де ЄСВ об'єднують із військовим збором та ПДФО та називають об'єднаним податком.

Фото pixabay.com

246

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter