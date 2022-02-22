Податок на нерухомість у 2022 році: хто і в якому розмірі має його платити

З 1 січня в Україні збільшився податок на нерухоме майно. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які володіють об'єктами житлової та нежитлової нерухомості, нагадує Telegram-канал Tax Time.

За об'єкти житлової нерухомості податок для фізосіб розраховується за площею, що перевищує для квартир — 60 кв. метрів, житлових будинків — 120 кв. метрів, різних типів житлової нерухомості, у тому числі їхніх часток — 180 кв. метрів.

Підставою нарахування податку є дані Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об'єктів та їхнього місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, та не може перевищувати 1,5% за 1 м².

У 2022 році максимальна ставка за квадратний метр не може перевищувати 90,0 грн (6000×1,5%).

Отже, сума податку залежить від ставки податку встановленого відповідною місцевою радою за місцезнаходженням кожного об'єкта нерухомості та загальною площею таких об'єктів.

Наприклад, у фізичної особи перебуває у власності квартира у Києві загальною площею 65 кв. метрів. Сума податку розраховується як добуток загальної площі квартири, зменшеної на 60 кв. метрів та ставки податку, затвердженої рішенням Київської міськдержадміністрації. Зокрема для квартир у Києві ставка податку становить 1,5% (90,0 грн за м2).

Розрахунок суми податку: (65 — 60) x 90,0 = 450,0 грн.

За наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частини, загальна площа якого перевищує 300 кв. метрів (для квартири) та/або 500 кв. метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25 000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частини).

Податкові повідомлення про сплату сум податку надсилаються платнику податків до 1 липня за попередній рік.

Сплатити податок потрібно протягом 60 днів з дня отримання повідомлення з податкової.

Платники податку на нерухоме майно можуть звернутися з письмовою заявою до податкової для проведення звірки даних щодо об'єктів нерухомості, розміру загальної площі об'єктів нерухомості, що перебувають у власності платника податків, наявним пільгам щодо сплати податку, нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними податкової та даними, підтвердженими платником податків, власнику нерухомості вручається нове повідомлення на сплату податку, а те, що надіслано раніше, вважається скасованим.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року в Україні запрацюють нові правила оподаткування угод з нерухомістю.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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