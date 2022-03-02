Податкова зупинила перевірки бізнесу: скільки триватимуть «послаблення»

Якщо у НАЗК заявили, що у воєнний час українці не повинні втрачати час на заповнення та подання декларацій, то у податковій призупинили документальні, фактичні та камеральні перевірки.

Як уточнили у ДПСУ, перевірки, які мали розпочатися у період з 24 лютого 2022 року і не були розпочаті, переносяться на останній день календарного місяця (включно), в якому буде завершено дію воєнного стану.

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До цього часу призупинено перевірки, що були розпочаті до 24 лютого, однак не були завершені.

Раніше в Кабміні роз'яснили, що буде з пенсіями, якщо люди, які отримують виплати, змінили місце проживання через війну.

Фото Pixabay

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