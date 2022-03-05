Навіть за умов воєнного часу Україна збирається достроково виплатити пенсії у березні 2022 року. Про це під час національного телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Цього місяця ми виплачуємо пенсії достроково», — сказав він під час національного телемарафону.

Також глава Мінфіну запевнив, що фінансова система працює з урахуванням воєнного стану, але функціонує, як у довоєнний час. Тим більше, що перевиконання доходів бюджету за лютий становить 24 млрд. гривень, і Україна отримує фінансову допомогу від вітчизняних банків, країн Заходу та міжнародних фінансових організацій.

«Ми повинні захищати наш фінансовий стан та забезпечувати платоспроможність. У нас є перевиконання доходів за лютий на 24 млрд. Також наші банки нас підтримали. Підтримала Італія. Далі отримуємо допомогу від Європейської комісії, від Світового банку (1,8 млрд), Інвестиційний банк надасть 600 млн. США, можуть гарантувати запозичення від 1 млрд. доларів», — сказав міністр.

Окрім пенсіонерів, ухвалено рішення і про виплату тим громадянам, хто втратив роботу через агресію, по 6,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше стало відомо також про рішення уряду збільшити ліміти на зняття готівки в касах супермаркетів та АЗС, а також дозволити витрачати «ковидну тисячу» на покупку будь-яких продуктів та товарів.

409

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter