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Гроші

Грошову компенсацію «пакету малюка» дозволили витрачати на будь-які потреби: як отримати виплату

11:19 7 березня 2022
діти

Враховуючи, що багато українців втратили стабільні доходи з початком російської агресії та запровадженням військового стану, було дозволено вільно використовувати «дитячі» гроші, отримані як компенсацію за «пакет малюка». Виплату можна витратити не лише на дитячі, а на будь-які необхідні товари та послуги. Про це повідомило Мінсоцполітики.

«Наразі сім'ям кошти можуть знадобитися на їжу, ліки, паливо для того, щоб переїхати у безпечне місце… Ми зняли обмеження на використання грошової компенсації на весь період воєнного стану плюс один місяць після його завершення», — розповіла міністр Марина Лазебна.

Крім того, скасовано вимогу, що «дитячі» гроші потрібно обов'язково витратити протягом 12 місяців. Також більше не діє норма про обов'язкове розміщення коштів на спецрахунку — гроші можна отримати на будь-який рахунок сім'ї у державному ПриватБанку.

Щоб отримати грошову компенсацію за «пакет малюка», потрібно подати заявку до органів соцзахисту при районних адміністраціях або виконавчому органі міськради. Необхідно буде пред'явити:

  • копію свідоцтва про народження;
  • довідку з пологового будинку про неотримання «пакету малюка»
  • для опікунів — копію рішення про встановлення опіки;
  • для патронатних вихователів, прийомних батьків, батьків-вихователів — копію рішення про влаштування дитини у сім'ю/дитячий будинок сімейного типу.

Нагадаємо, раніше громадянам було дозволено витрачати на будь-які цілі одержану «ковідну тисячу». Обмеження на карті «єПідтримка» знято.

Фото pixabay.com

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