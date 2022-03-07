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Через «Дію» вже можна подати заявку на 6,5 тисячі гривень допомоги: жителів яких регіонів це стосується

14:10 7 березня 2022
Через «Дію» вже можна подати заявку на 6,5 тисяч гривень допомоги: жителів яких регіонів це стосується

Держава не залишить без матеріальної підтримки людей, які перебувають у охоплених війною регіонах України, втратили роботу чи змушені були закрити чи призупинити свій бізнес. Ці люди вже можуть через додаток «Дія» подавати заявки на отримання матеріальної допомоги у розмірі 6,5 тисячі гривень на картку «еПідтримки». Підкреслимо, що це стосується жителів лише тих областей та міст, де тривають бойові дії:

Чернігівській,

Сумський,

Харківській,

Херсонській,

Миколаївській,

Запорізький,

Донецької,

Луганській,

Києва.

Для появи опції із заявкою потрібно оновити програму.

Ще один важливий нюанс: претендувати на матдопомогу можуть ФОП 1−4 груп, які зробили єдиний соціальний внесок за четвертий квартал 2021 року, крім працівників бюджетних установ, фондів загальнообов'язкового державного страхування та державної служби.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як під час воєнного стану отримати пенсію в «Укрпошті» тим, хто змінив місце проживання.

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