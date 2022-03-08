Війна пенсіям та зарплатам не завада: чому українці можуть не перейматися з приводу виплат

Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила безкоштовний пакет додаткової бюджетної підтримки для України на 489 млн доларів: позики 350 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, 80 млн доларів гарантій від Нідерландів та 50 млн доларів — від Швеції.

Про це йдеться у повідомленні на сайті банку.

«Швидка підтримка допоможе уряду надавати критично важливі послуги українським громадянам, зокрема, платити заробітну плату працівникам лікарень, пенсії людям похилого віку та соціальні виплати для вразливих верств населення», — повідомили у Світовому банку.

Також Україна отримає грантове фінансування на 134 млн. доларів: 100 млн. доларів від Великобританії, 22 млн. доларів від Данії і ще 12 млн. — від Латвії, Литви, Ісландії.

Крім того, Японія надасть пакету підтримки 100 мільйонів доларів паралельного фінансування.

«Група Світового банку діє оперативно, щоб підтримати Україну та її народ перед лицем насильства та надзвичайного безладдя, викликаного російським вторгненням. Група Світового банку підтримує народ України та регіону. Це перший з багатьох кроків, які ми робимо, щоб допомогти подолати великі людські та економічні наслідки цієї кризи» , — заявив президент Світового банку Девід Малпас.

Зазначається, що Світовий банк готує ще один пакет допомоги Україні на 3 мільярди доларів, який мають надати вже найближчими місяцями, а також додаткову підтримку сусіднім країнам, які приймають українських біженців.

Раніше «ФАКТИ» писали, що всі українці отримають пенсії до 14 березня включно .

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