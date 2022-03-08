Шмигаль розповів, як здійснюватимуться виплати малозабезпеченим та іншим категоріям
Кабінет міністрів змінив правила нарахування пільг та субсидій мешканцям тих регіонів, де місцеві органи соцзахисту більше не працюють. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами прем'єра, якщо місцеві органи соцзахисту не зможуть виконувати свої функції, то пільги та субсидії розраховуватимуться та нараховуватимуться на рівні міністерства, а виплачуватимуться належні суми через Ощадбанк: «Усі виплати будуть здійснені безпосередньо Міністерством соціальної політики через Ощадбанк, навіть якщо в одержувачів відкриті рахунки в інших банках».
Також було вирішено, що державну допомогу незахищеним категоріям населення буде продовжено автоматично. «Допомога малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, дітям з тяжкими захворюваннями, виплати внутрішньо переміщеним особам буде продовжено без необхідності звертатися до органів соцзахисту», — уточнив Шмигаль.
Нагадаємо, раніше Кабмін дозволив без обмежень використовувати гроші, отримані як компенсацію за «пакет малюка», та «ковідну тисячу» на карті «єПідтримка».29
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