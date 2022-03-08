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Гроші

Шмигаль розповів, як здійснюватимуться виплати малозабезпеченим та іншим категоріям

17:19 8 березня 2022
гроші субсидія

Кабінет міністрів змінив правила нарахування пільг та субсидій мешканцям тих регіонів, де місцеві органи соцзахисту більше не працюють. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, якщо місцеві органи соцзахисту не зможуть виконувати свої функції, то пільги та субсидії розраховуватимуться та нараховуватимуться на рівні міністерства, а виплачуватимуться належні суми через Ощадбанк: «Усі виплати будуть здійснені безпосередньо Міністерством соціальної політики через Ощадбанк, навіть якщо в одержувачів відкриті рахунки в інших банках».

Також було вирішено, що державну допомогу незахищеним категоріям населення буде продовжено автоматично. «Допомога малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, дітям з тяжкими захворюваннями, виплати внутрішньо переміщеним особам буде продовжено без необхідності звертатися до органів соцзахисту», — уточнив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Кабмін дозволив без обмежень використовувати гроші, отримані як компенсацію за «пакет малюка», та «ковідну тисячу» на карті «єПідтримка».

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