ПриватБанк зняв обмеження на оплату картками за кордоном у будь-якій валюті

У зв'язку з масовим виїздом українців за кордон після початку воєнних дій у країні, державний ПриватБанк зняв обмеження на оплату карткою покупок за межами України. Крім того, для всіх українців відмінено обмеження на оплату покупок на іноземних сайтах. Про це повідомив речник ПриватБанку Олег Серга.

Для оплати покупок за кордоном можна використовувати картку ПриватБанку у будь-якій валюті. Для оплати у доларах та євро використовується поточний курс банку.

Крім того, ПриватБанк уточнив умови зняття готівки у банкоматах за кордоном. За день можна буде зняти еквівалент 30 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше три українські банки скасували еквайрингові комісії до кінця березня, щоб стимулювати торгові підприємства приймати платіжні картки, а людей — не спустошувати банкомати. Крім того, ПриватБанк запровадив кредитні канікули для фізичних осіб за всіма кредитними картками.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

207

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter