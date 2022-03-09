29.24 / 30.75 32.57 / 34.24
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

ПриватБанк зняв обмеження на оплату картками за кордоном у будь-якій валюті

12:02 9 березня 2022
карти

У зв'язку з масовим виїздом українців за кордон після початку воєнних дій у країні, державний ПриватБанк зняв обмеження на оплату карткою покупок за межами України. Крім того, для всіх українців відмінено обмеження на оплату покупок на іноземних сайтах. Про це повідомив речник ПриватБанку Олег Серга.

Для оплати покупок за кордоном можна використовувати картку ПриватБанку у будь-якій валюті. Для оплати у доларах та євро використовується поточний курс банку.

Крім того, ПриватБанк уточнив умови зняття готівки у банкоматах за кордоном. За день можна буде зняти еквівалент 30 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше три українські банки скасували еквайрингові комісії до кінця березня, щоб стимулювати торгові підприємства приймати платіжні картки, а людей — не спустошувати банкомати. Крім того, ПриватБанк запровадив кредитні канікули для фізичних осіб за всіма кредитними картками.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

207

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олексій Новіков

Найсильніша людина планети-2020 переказав 100 тисяч доларів на потреби української армії

бензин

Кабмін встановив нові максимальні ціни на бензин та дизпальне: скільки зараз коштує пальне

Пропонують евакуювати: шахраї створюють фіктивні рахунки та привласнюють гроші українців

Пропонують евакуювати: шахраї створюють фіктивні рахунки та привласнюють гроші українців

Олександра Філіпчук

Вітчима розстріляли, а 9-річну Олександру дві доби з тяжкими пораненнями ховали у підвалі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.