Де оформити пенсію в умовах воєнного часу та як її отримати

Українці, які досягли пенсійного віку, можуть подати заяву на оформлення пенсії (на виплати у березні Кабмін направив понад 38 млрд гривень) й в умовах воєнного стану.

Як пояснюють legalaid.gov.ua, за наявності всіх необхідних документів для призначення пенсії можна звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ незалежно від регіону. Місце прописки та фактичного проживання для призначення пенсії не мають значення, оскільки Пенсійний фонд володіє Рестром застрахованих осіб, де зберігається інформація про кожну людину, яка офіційно працювала.

У деяких регіонах робота сервісних центрів ПФУ може бути обмежена або зупинена. Інформацію про можливість оформлення пенсії у тому чи іншому відділенні можна дізнатися ТУТ.

Документи, необхідні для призначення пенсії:

паспорт,

ідентифікаційний код,

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про денне навчання, військовий квиток та ін.),

довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль по 30.06.2000 року (за бажанням),

року (за бажанням), реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк),

фотографія для пенсійного посвідчення.

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Головна спеціалістка відділу комунікацій та правопросвітництва Регіонального центру з надання безкоштовної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області Анастасія Прохоренко розповіла, як отримують пенсії за умов війни.

«Якщо ви отримували пенсії та субсидії через „Укрпошту“ і не виїжджали, знаходитесь на своєму постійному місці проживання — чекайте на свою пенсію, соціальну виплату або субсидію вдома, або можете забрати її у відділенні, згідно зі звичайним графіком виплат від „Укрпошти“. Залежно від стану бойових дій можуть бути перенесені дати виплат. Перевірити роботу відділень Укрпошти у вашому регіоні можна за ПОСИЛАННЯМ», — зазначила експертка.

Якщо ви виїхали з місця фактичного проживання, то виплати можна отримати так:

1. Зателефонуйте:

або в Контакт-центр «Укрпошти» за телефоном 0 800 300 545 та виберіть кнопку 2 — розділ «Пенсії, соціальні виплати та субсидії» (всі дзвінки безкоштовні);

або до Пенсійного фонду України за номерами телефонів, розміщеними за ПОСИЛАННЯМ, або передайте інформацію через електронний кабінет.

2. Повідомте про необхідність отримання пенсії, допомоги за іншою адресою та передайте наступну інформацію:

прізвище, ім'я та по батькові одержувача пенсії та/або грошової допомоги;

адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року;

паспортні дані (серія та номер паспорту);

номер телефону одержувача пенсії/грошової допомоги;

спосіб отримання виплати (на відділення або на домашню адресу)

нова адреса доставки: індекс відділення «Укрпошти» або адреса тимчасового проживання.

Якщо ви отримуєте пенсію або допомогу поштовим переказом, повідомте оператору додатково код переказу, отриманий у смс-повідомленні.

Ваші кошти будуть виплачені за заявленою адресою проживання протягом кількох днів. Якщо ви поки що не визначилися з місцем отримання виплати та хочете її отримати у будь-якому автоматизованому відділенні «Укрпошти», до якого буде доступ, повідомте про це оператору.

Якщо ви отримували пенсії та субсидії через банківські установи і не маєте зараз можливості зняти з картки готівку, ви можете скористатися такими сервісами «Укрпошти»:

перерахування коштів з картки для переведення у готівку у відділенні «Укрпошти» або з доставкою за адресою проживання за допомогою послуги «З картки додому»: https://www.ukrposhta.ua/perekaz-z-kartki-dodomu/.

зняття коштів через POS-термінали у відділеннях «Укрпошти». Докладніше про послугу — https://www.ukrposhta.ua/ru/vydacha-hotivky-cherez-pos-terminal.

Про те, як отримати пенсію людям, які змінили місце проживання, раніше розповідала й «Укрпошта».

Фото Pxabay

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