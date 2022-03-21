Як нараховуватимуть пільги та субсидії у регіонах, де не працюють соцзабези

Кабінет міністрів змінив правила нарахування пільг та субсидій мешканцям регіонів, де місцеві органи соціального захисту більше не працюють.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмігаль, пише видання «На пенсії» .

Якщо місцеві органи соціального захисту не зможуть виконувати свої функції, то пільги та субсидії розраховуватимуться та нараховуватимуться на рівні міністерства. Гроші виплачуватимуть через «Ощадбанк».

«Всі виплати будуть здійснені безпосередньо Міністерством соціальної політики через „Ощадбанк“ на відкриті рахунки в інших банках», — уточнив Шмігаль.

Також Кабмін вирішив автоматично продовжити виплати державної допомоги незахищеним категоріям населення.

Раніше у Мінсоцполітики повідомляли, що громадянам не потрібно буде повертати отримані за час воєнного стану суми соціальних виплат після його закінчення. Такі питання задавалися, оскільки виплати продовжили автоматично, а розмір доходу одержувачів міг збільшитись.

Фото Pixabay

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