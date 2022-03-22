НБУ змінив правила зняття валюти з рахунків: яка сума наразі доступна

Незважаючи на бої, що продовжуються в країні, Нацбанк вирішив піти на збільшення ліміту на зняття валюти з рахунків. Так, якщо раніше українці мали право зняти суму, яка еквівалентна 30 тис. грн, то за новими правилами — 100 тис. грн. на день.

«Цей ліміт також поширюється на зняття валюти за кордоном з рахунків в іноземній валюті, відкритих в українських банках. Щоденний ліміт у 100 тис. грн на зняття коштів в Україні з рахунків у національній валюті залишається чинним. За кордоном зняття валюти з гривневих рахунків обмежено лімітом 100 тис. грн на місяць» , — повідомляють у НБУ.

Відповідні уточнення покликані запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах. Нагадаємо, що Національний банк рекомендує використовувати безготівкові розрахунки.

«Звертаємо увагу, що впроваджені зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків з метою оплати вартості товарів, робіт та послуг. Вони й надалі можуть здійснюватися без обмежень», — додають у Нацбанку.

Крім того, НБУ розширив перелік винятків до заборони щодо переказів за кордон валютними операціями резидентів з виконанням зобов'язань, забезпечених державною гарантією; дозволив купувати іноземну валюту на умовах «форвард» за форвардними договорами, укладеними до 23 лютого 2022 (включно) з дотриманням певних умов.

Раніше Нацбанк повідомляв, що в період дії військового стану в Україні у банкоматах за кордоном можна знімати готівкову валюту як з валютних, так і з гривневих платіжних карток, а вивозити з країни готівкову гривню недоцільно — ви або взагалі не зможете обміняти її за кордоном, або зможете обміняти за дуже невигідним курсом.

Фото Pixabay

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