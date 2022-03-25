Виплата пенсій у квітні: українцям повідомили про зміни

Кабінет міністрів вніс поправки до процедури виплати та доставки пенсій. В уряді розробили порядок на випадок, якщо пенсію немає можливості ні доставити, ні виплатити через бойові дії в регіоні. Нові правила набирають чинності 25 березня.

Згідно з постановою, квітневі пенсії в регіонах, де йдуть бої, здійснюються «у межах фінансових можливостей Пенсійного фонду України».

В документі враховано випадки, коли пенсії чи допомогу неможливо виплатити, оскільки через військові дії втрачені відомості про одержувачів, або ж у регіон немає можливості завести готівку. Усі ці випадки має зафіксувати військово-цивільна адміністрація. Належні суми будуть виплачені наступного місяця.

«Невиплачені суми пенсій, грошової допомоги включаються до виплати у наступних виплатних періодах», — зазначається у документі.

А 24 березня Рада затвердила закон про особливі пенсії в зв'язку з втратою годувальника для сімей загиблих (померлих) військовослужбовців та ветеранів військової служби. З 1 липня 2022 року такі пенсії становитимуть:

батькам (одному з батьків), дружинам (чоловікам) загиблих або померлих захисників України — 70% грошового забезпечення (заробітної плати) на кожного члена сім'ї;

якщо на пенсію претендує один непрацездатний член сім'ї загиблого (померлого) годувальника — 70% грошового забезпечення (зарплати);

якщо на виплати претендують двоє та більше непрацездатних членів сім'ї (крім батьків, дружини/чоловіка) — по 50% грошового забезпечення (заробітної плати).

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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