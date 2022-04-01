Рада спростила перехід на систему оподаткування під 2% з обороту

Верховна Рада ухвалила закон про адміністрування окремих податків у період воєнного стану, забезпечивши перехід на спрощену систему оподаткування під 2% з обороту.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Законопроект № 7234 серед іншого передбачає зняття обмежень за обсягами доходу як підстави для реєстрації платником єдиного податку третьої групи за ставкою 2% (раніше річний дохід був обмежений сумою 10 млрд гривень).

Крім того, документом визначено особливості оподаткування податком на прибуток підприємств при переході на сплату єдиного податку третьої групи за ставкою 2% та відновлення сплати податку після переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну.

Нагадаємо, раніше експерти Пенсійного фонду пояснили, які роки робочого та страхового стажу можна враховувати для обчислення пенсії.

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