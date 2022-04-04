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«ПриватБанк» передумав — кредитних канікул до червня не буде

10:23 4 квітня 2022
Відсотки за кредитами

«ПриватБанк», який раніше оголошував в умовах воєнного стану кредитні канікули, у квітні та травні цього року встановив ставки на залишки заборгованості у розмірі 1,7 відсотка (це приблизно вдвічі менше, ніж зазвичай), а у березні таких нарахувань не було.

Так, на сайті банку розміщено таку інформацію.

Нагадаємо, що раніше фінансова установа заявляла, що кредитні канікули встановлять до 1 червня 2022 року. Для бізнес-клієнтів — за договорами, за якими не було прострочення або термін прострочення не перевищував 90 діб. Для клієнтів-фізичних осіб — за договорами розстрочення «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка».

Схоже рішення ухвалили й у Monobank.

Ось як пояснював це рішення співзасновник банку Олег Гороховський .

Раніше в НБУ заявляли, що кредитні канікули під час війни — це право банку-кредитора, а не обов'язок.

Фото Pixabay

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Відсотки за кредитами

«ПриватБанк» передумав — кредитних канікул до червня не буде

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