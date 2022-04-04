В умовах воєнного часу: що робити, якщо термін дії банківської картки закінчився

В умовах воєнного часу українцям дозволили знімати в магазинах певні суми грошей з карткок, а деякі банки автоматично продовжують термін їхньої дії.

У НБУ роз'яснили, що власники карток, термін яких спливає, мають два виходи.

Багато банків продовжили термін дії платіжних карток на певний термін (на два, три, шість місяців). У такому разі немає потреби в їхньому перевипуску. Інформацію про те, чи продовжує термін дії картки певний банк, слід дізнаватись у кол-центрі фінансової установи або ж звернутися до банку із запитом.

Також у мобільному додатку вашого банку можна завести віртуальну картку. Такі карти не мають фізичного носія — лише реквізити. Як і у звичайної пластикової картки, це 16-значний номер, термін дії та тризначний код, який потрібно вводити для підтвердження угоди в інтернеті.

Віртуальну картку у більшості банківських продуктів можна додати до GooglePay або ApplePay та розраховуватися смартфоном або іншим гаджетом у торгових мережах. Про те, чи ця опція доступна, теж краще дізнатися в банку.

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Фото Pixabay

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