«Ощадбанк» припинив з квітня виплату пенсій частини клієнтів: кому гроші більше не прийдуть на картку

Державний «Ощадбанк», через який багато українців отримують пенсійні та соціальні виплати, зокрема ВПО, з квітня перестав виплачувати пенсії деяким своїм клієнтам. Йдеться про внутрішніх переселенців, у яких закінчився термін дії карток.

Про це на порталі minfin написав один із власників прострочених карток Андрій Гатауллін.

«Раніше була опублікована інформація від „Ощадбанку“ про те, що з 1 квітня 2022 року АТ „Державний ощадний банк України“ припиняє надавати можливість використовувати платіжні картки внутрішньо переміщених осіб, які обслуговуються за тарифним пакетом „Мій рахунок“, термін дії яких закінчився під час карантину (тобто до 31 березня 2021 року). Пенсійні кошти накопичуватимуться до проходження ідентифікації», — ділиться клієнт.

При цьому чоловік скаржиться, що багато пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованій території, нині виявилися фактично відрізаними від України. Вони не можуть вибратися туди, де працюють відділення «Ощадбанку», щоб оформити нову картку і надалі отримувати пенсію.

«Як у цій ситуації проходити процедуру отримання нової картки для пенсіонерів, які проживають на території Донецької та Луганської області? Адже зараз ведуться бойові дії і так само дві області залишилися без стільникового покриття МТС. Можливості виїхати фізично і фактично немає, як немає можливості отримати смс або зателефонувати на гарячу лінію банку», — скаржиться чоловік.

Звичайно, ситуація для мешканців окупованих територій дуже ускладнилася з війною. Вони втратили зв'язок із «великою землею» і справді не можуть вирішити багато своїх проблем.

У відповідь в банківській установи заявили, що внутрішньо переміщені особи мали два роки для того, щоб оновити прострочені карти «Ощадбанку». З цих двох років тільки на один, останній, місяць випали військові дії.

«Продовження ВПО здійснюється протягом двох років, щоб усі клієнти мали змогу забрати картку у відділенні. Під час останнього продовження карт було повідомлено, що карти не продовжуватимуться. Отримати кошти або перезамовити картку можна в будь-якому відділенні», — відповіли в «Ощадбанку».

Раніше у Мінсоцполітики заявляли, що у квітні для людей з окремих міст та районів, де через активні бойові дії органи соціального захисту населення не мали змоги працювати, уряд запровадив спеціальний механізм централізованого нарахування та виплати грошової допомоги, пільг та субсидій.

Фото Pixabay

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