На скільки виросли пенсії у березні: розповідає Марина Лазебна

Підвищення отримали приблизно 10 мільйонів одержувачів, а середній розмір підвищення склав 380 гривень. Це відбулось у березні, не зважаючи на воєнний стан, ми провели індексацію пенсій. По це розповіла в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

«Сьогодні, не дивлячись на те, що зараз лише початок місяця, ми вже спрямували до банків та Укрпошти 20% коштів, необхідних на виплату квітневих пенсій. Це 9,7 мільярдів гривень, з яких 2,9 мільярда спрямовані на виплату пенсій через Укрпошту, а 6,8 мільярдів — через уповноважені банки», — зауважила Марина Лазебна.

Знаючи, як складно зараз забезпечувати доставку та виплату пенсій у регіонах, де ідуть активні бойові дії, в окремих регіонах Мінсоцполітики перерахувало кошти авансом, ще наприкінці березня. Зокрема, 25−27 березня в повному обсязі профінансували банкам та Укрпошті виплату квітневих пенсій у Київській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.

Банки вже зарахували 100% цих коштів на рахунки отримувачів.

«Я прошу пенсіонерів перевірити свої картки та використовувати кошти. В березні ми мали випадки, коли люди телефонували до Пенсійного фонду зі скаргами, що не отримали пенсію у звичний строк, зрештою з’ясовувалось, що гроші просто надійшли на картку раніше, людина не очікувала цього і тому не звернула увагу», — каже міністерка.

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