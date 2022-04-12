Банки зможуть блокувати картки, на які переказують понад 400 тисяч гривень: як цього уникнути

Відтепер банки мають право заморожувати рахунки клієнтів, які отримують або переказують понад 400 тис. гривень. Це стосується як українців, так і іноземців. Нацбанк, який раніше заморозив до кінця війни курс долара, вніс зміни до чинного законодавства, що регулює фінансовий моніторинг та визначив порядок зарахування та використання грошей на банківських рахунках українців.

— Порядок врегульовано постановою НБУ № 69 від 08.04.2022, — пояснює адвокат практики судових спорів Андрій Новак. — Ці зміни НБУ у роботі банків можуть негативно вплинути на ефективність роботи волонтерів, які збирають гроші на власні рахунки, з яких надалі розраховуються за товари, необхідні нашим військовим. Втім питання блокування/неблокування рахунку залежить виключно від самого банку, тому якщо клієнт зможе довести, що гроші підуть на волонтерську діяльність (наприклад, переписування з продавцем, контракти на постачання, попередні успішні оплати тощо), то можна буде уникнути блокування коштів.

— Як можна цього уникнути?

— Банку потрібно буде встановити походження грошей, які планують переказати чи отримати. Для цього необхідно надати відповідні документи та відомості, які підтвердять законність отриманих грошей. Банк самостійно визначає випадки та перелік документів/відомостей, які мають надати клієнти для встановлення джерел походження коштів.

— Чи можна скористатися заблокованими коштами?

- Якщо походження грошей встановити неможливо, їх заморожують, однак сума продовжить обліковуватися на рахунках клієнтів. Однак, заблоковані кошти можна пересилати на:

спеціальний рахунок, відкритий НБУ для допомоги Збройним силам,

рахунок Міністерства соціальної політики, відкритий в Нацбанку для благодійної допомоги та підтримки найвразливіших категорій громадян,

рахунки банків України для придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, чому не всі українці, які подали заявку у «Дії», отримали обіцяні 6500 гривень.

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