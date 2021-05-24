Люди їздять на Bentley та отримують допомогу з безробіття, — Федоров про махінації з соцвиплатами

В Україні стартувала чергова масштабна перевірка всіх одержувачів державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Влада розраховує, що впорядкування державних реєстрів та створення єдиного соцреєстру дозволить припинити схеми махінацій з соцвиплатами. Про це в інтерв'ю виданню «ГОРДОН «заявив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Чиновник зазначив, що зараз в Україні взаємодіють 70 реєстрів.

За словами віцепрем'єра, єдиний соціальний реєстр дасть можливість зробити так, щоб соцвиплати отримували тільки ті люди, які їх дійсно потребують. На сьогодні через невпорядкованість реєстрів багато ситуацій, коли пенсію отримують за померлого пенсіонера. Або реєструють дитину у всіх районах країни, щоб отримувати соціальні виплати по народженню.

Федоров зазначив, що збиток від подібних схем становить мільярди гривень у місяць.

За словами міністра, в цьому році влада має намір максимально синхронізувати реєстри між собою. Тоді не буде можливості соцвиплати отримати двічі.

«У нас є люди, які їздять на Bentley, двічі на місяць перетинають кордон, щоб подорожувати, й при цьому отримують допомогу з безробіття», — уточнив Федоров.

За його словами, Міністерство цифрової трансформації працює над верифікацією даних держреєстрів й планує закінчити цей процес у 2023 році.

Нагадаємо, з 1 травня в Україні змінилися правила надання субсидій. Детально про це в матеріалі «ФАКТІВ».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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