Отримають тільки 25 відсотків: у ПФУ роз'яснили порядок отримання виплат однією з груп пенсіонерів

В Україні, де Мінсоцполітики розробляє календар підвищення виплат пенсіонерам у 2022 році, є категорія громадян, які перебувають на повному державному забезпеченні і при цьому отримують пенсію.

Їм відповідно до статті 48 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» виплачується тільки 25 відсотків призначеної пенсії. Про це йдеться у роз'ясненні Головного управління Пенсійного фонду в Одеській області.

При цьому процедура має ряд особливостей. Так, у випадках, якщо розмір пенсії громадянина перевищує вартість його утримання, йому виплачується різниця — але не менше 25 відсотків призначеної пенсії.

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Якщо у такого пенсіонера є непрацездатні члени сім'ї, які перебувають на його утриманні, то пенсія виплачується у такому порядку: 25 відсотків пенсії — самому пенсіонерові, а інша частина пенсії, але не більше 50 відсотків призначеного розміру пенсії, — зазначеним членам сім'ї.

Дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсія у зв'язку з втратою годувальника виплачується у повному розмірі та перераховується на їхні поточні рахунки у банку.

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Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50 відсотків призначеної пенсії у зв'язку з втратою годувальника та перераховується на їхнї поточні рахунки в банку.

При цьому частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії у зв'язку з втратою годувальника, перераховується на банківський рахунок установи, де ця дитина перебуває на повному державному забезпеченні. І спрямовується виключно на поліпшення умов проживання дітей у цих установах.

Пенсії дітей, які перебувають на повному державному забезпеченні (незалежно від того, чи призначено їм опікуна) перераховуються на їхні поточні рахунки в установах банків.

Разом з тим людям, які отримують пенсію за особливі заслуги, навіть якщо вони знаходяться на повному державному утриманні у відповідній установі, виплати надходять у повному обсязі.

Також у повідомленні зазначається, що в період перебування на повному державному утриманні державна соціальна допомога на догляд не виплачується. В цьому випадку особі автоматично призначається надбавка на догляд, передбачена Законом України «Про пенсійне забезпечення» або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Раніше повідомлялося, що підвищені виплати учасникам бойових дій та чорнобильцям з інвалідністю (рішення було прийнято у липні) почнуть виплачувати з серпня.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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