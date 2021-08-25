Готуйте товстіші гаманці: у 2022 році українцям обіцяють п'ять етапів підвищення пенсій

Попри постійний дефіцит Пенсійного фонду, зростання числа пенсіонерів та зменшення кількості працівників, в Мінсоцполітики запланували на 2022 рік декілька етапів індексації та підвищення пенсій різних типів.

Як повідомили у відомстві, у календарі позитивних змін на наступний рік значиться:

- підвищення з 1 січня пенсій людям з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

-індексація з 1 березня страхових пенсій для близько 10 млн пенсіонерів і компенсаційних виплат для пенсіонерів старших за 80 років та для пенсіонерів у віці від 75 років до 80 років;

- перерахунок з 1 липня та з 1 грудня пенсійних виплат у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

- перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв'язку з прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.

Крім того, опрацьовуються пропозиції щодо диференціації соціальних гарантій пенсіонерам з урахуванням тривалості страхового стажу.

Як відомо, міністр соціальної політики Марина Лазебная повідомила, що Мінсоцполітики пропонує у 2022 році включити пенсіонерів у віці від 70 до 75 років у програму адресної допомоги для літніх людей. Йдеться про адресну доплату до пенсій у розмірі 500 грн для пенсіонерів старших за 80 років, і доплату в 400 грн для пенсіонерів у віці від 75 до 80 років (виплата почнеться з 1 жовтня).

Нагадаємо, у серпні підвищені виплати до пенсії отримали люди з інвалідністю I групи. А люди, які мають інвалідність з дитинства, які підтвердили свою непрацездатність, можуть отримувати дві пенсії — державну соціальну допомогу по інвалідності, а залишившись сиротою — ще і пенсію по втраті годувальника.

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