Без індексації, але зі штрафами: в Україні хочуть платити зарплату за новими правилами

У Міністерстві економіки України пропонують по-новому карати роботодавця за невиплату зарплати. Статистика говорить, що незважаючи на зростання середньої зарплати, точно так само швидко ростуть і заборгованості з виплат. У червні борги з зарплати становили 3,4 млрд гривень. У зв'язку з цим пропонується дати право співробітникам (за невеликими винятками) не приходити на роботу, якщо зарплату затримали на півмісяця і більше. Проект «зарплатної реформи» від Мінекономіки зараз винесено на громадське обговорення, а після узгоджень і правок документ відправиться до Верховної Ради.

Норму про щорічну індексацію зарплати запропоновано виключити. Замість цього, передбачається доповнити Кодекс законів про працю новою статтею. Якщо зарплату затримали на 15 календарних днів, то людина має право не приходити на робоче місце — достатньо попередити власника за два дні. Ніяких покарань для працівника закон не допускає. Виняток зроблено лише для періоду надзвичайного або воєнного стану, а також для деяких професій: держслужбовців, військових, силовиків, суддів, прокурорів.

Також планується посилити статтю Кримінального кодексу про відповідальність за невиплату зарплати. Зараз закон встановлює штраф 500−1000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8,5−17 тис. гривень. У Мінекономіки вважають, що штрафи дуже малі — пропонується змусити платити 6800−13600 гривень, але за кожного залишеного без зарплати працівника. Якщо ж гроші на зарплату пішли на інші цілі, то штраф складе 13600−20400 грн.

Якщо зарплата затримана на 15 днів і більше, то працівникові повинні будуть заплатити не тільки належні кошти, а й пеню. Розмір пені встановлюється в залежності від облікової ставки НБУ і від індексу інфляції.

Нагадаємо, раніше Рада прийняла закон про компенсації, якщо зарплати, пенсії, стипендії затримані на місяць і більше. А податкова роз'яснила, як самому розрахувати належну компенсацію за несвоєчасну виплату зарплати.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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