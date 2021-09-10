Отримають допомогу в розмірі 10 місячних пенсій: у ПФУ розповіли про особливості виплат одній групі пенсіонерів

У зв'язку зі скаргами педагогічних працівників, які працювали на педагогічних посадах і виходять на пенсію за віком, в Пенсійному фонді України нагадали, що такі пенсіонери мають право на грошову допомогу в розмірі десяти місячних пенсій станом на день їх виходу на заслужений відпочинок.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці закладу.

У ПФУ відзначають, що пенсія за віком призначається після досягнення пенсійного віку (від 60 до 65 років в залежності від тривалості наявного страхового стажу). Після досягнення віку 60 років призначаються пенсії особам, які на момент досягнення такого віку в 2021 році придбали страховий стаж не менше 28 років.

При цьому, якщо особі раніше не призначалась пенсія іншого виду, така особа має право на отримання грошової допомоги в розмірі десяти місячних пенсій за умови, що: на день досягнення пенсійного віку працівник освіти працює в закладах і установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років.

Крім того, у чоловіків має бути страховий стаж не менше 35 років, у жінок — 30 років в закладах державної або комунальної форми власності на посадах, які дають право на призначення пенсії за вислугу років.

До настання віку, що дає право на пенсію за віком, працівникам освіти може бути призначена пенсія за вислугу років. Така пенсія призначається незалежно від віку при наявності вислуги років на відповідних посадах не менше: 25 років станом на 1 квітня 2015 року; 25 років 6 місяців станом на 1 січня 2016 року; 26 років 6 місяців станом на 11 жовтня 2017 року.

Пенсія за вислугу років призначається за умови звільнення з посади, яка дає право на даний вид пенсії.

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До вислуги років зараховується, зокрема, робота: в загальноосвітніх навчальних закладах на посадах вчителів, викладачів, вихователів, директорів та інших; в дошкільних навчальних закладах на посадах вихователів, музичних керівників, директорів (завідувачів) та інших; у позашкільних навчальних закладах на посадах художніх керівників, керівників, завідуючих, директорів і їхніх заступників.

При наявності підстав працівникові освіти може бути призначена пенсія по інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника.

При наявності права на різні види пенсії призначається один із цих видів виплат — за вибором особи.

Розмір призначеної пенсії визначається з урахуванням всього накопиченого страхового стажу (незалежно від установи та посади, на якій придбано цей стаж) і заробітної плати, з якої сплачено страхові внески (за всі періоди страхового стажу з 1.07.2000 або (за бажанням особи) додатково враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року).

Нагадаємо, в Україні пропонують встановити дату щорічної індексації пенсій.

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