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Не жити, а виживати: якою буде пенсія в Україні до 2024 року

9:39 19 вересня 2021
Пенсії в Україні

Незважаючи на заяви чиновників про зростання пенсій в Україні і про те, що проект бюджету, заснований на середньостроковій бюджетної декларації, тобто фінансовому плані на 3 роки, є «революційним», наведені в ньому цифри свідчать про протилежне. Про це пише в своєму Telegram-каналі колишній міністр фінансів України Ігор Уманський.

Так, наприклад, мінімальна пенсія пройде шлях від нинішніх 1854 грн до 2403 грн в 2024 році (тобто, збільшиться всього на 549 грн).

«Кабмін прямо говорить, що в найближчі три роки чверть пенсіонерів будуть отримувати менше прожиткового мінімуму (на даний момент — 2379 грн). Ще половина одержувачів пенсії продовжить спроби на цей прожитковий мінімум вижити», — вважає екс-міністр.

Справа в тому, що при збільшенні мінімальної пенсії на зазначені 549 грн, ціни на продукти харчування та послуги будуть рости набагато більшими темпами. Також продовжиться зростання тарифів, в тому числі на електроенергію.

«І бізнесу потрібно буде ці втрати якось компенсувати — саме ми з вами, як покупці і будемо такими компенсаторами. Ось яку „революцію“ не хоче визнавати уряд, приховуючи її за оптимістичними релізами про доплати і індексації», — сумно зазначає Уманський.

Як писали «ФАКТИ», незважаючи на те, що пенсія за віком призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, нерідкі випадки, коли нібито не вистачає стажу для виходу на пенсію. Пенсійний фонд іноді відмовляється зараховувати до трудового стажу певні роки, зокрема, час зайняття підприємницькою діяльністю.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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