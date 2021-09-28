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Гроші

Податкова арештувала мільйон доларів: українець не зміг пояснити, звідки гроші на авто та землю

9:47 28 вересня 2021
кулькулятор

В Харківській області співробітники підрозділу по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, наклали арешт на 26 мільйонів гривень українця, який не зміг пояснити походження грошей.

За інформацією ДПС, громадянин придбав кілька автомобілів та земельних ділянок на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

При цьому такі великі покупки він зробив без наявності у нього офіційних доходів.

Всі проведені операції мають ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

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Відомості за вказаними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Органом попереднього розслідування прийняті невідкладні слідчі дії, за результатами яких на грошові кошти громадянина в сумі понад 26 млн грн накладено арешт», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 1 вересня стартувала «податкова амністія» — одноразове добровільне декларування активів, з яких раніше не були сплачені податки.

Про те, кого стосується податкова амністія, у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото https://tax.gov.ua/

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