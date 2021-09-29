Накопичувальна пенсія в Україні: в уряді розповіли, як працюватиме система

Восени цього року Верховна Рада України може ухвалити у першому читанні проект закону щодо запровадження обов’язкових пенсійних накопичень.

За словами очільниці Міністерства соціальної політики Марини Лазебної, наразі є два документи, «кожен з яких може стати основою ефективної системи пенсійних накопичень», один з них вже зареєстровано у парламенті. Також у Верховній Раді зареєстровано урядовий проект закону щодо запровадження професійних накопичувальних пенсій для тих, хто працює у важких та шкідливих умовах.

Міністерка розповіла, що у рамках розвитку добровільних пенсійних накопичень планується:

Запуск пілотного проекту із впровадження накопичувальних пенсійних програм на об’єктах великої приватизації через зобов’язання щодо соціальної відповідальності нових власників цих об’єктів.

Запровадження соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями для окремих груп працівників, які виконують соціально важливі роботи, та оплата праці яких фінансується з державного бюджету: працівники Національної поліції, медичні працівники.

Поширення досвіду запровадження соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями на соціальних працівників, вчителів, військових у мірі відпрацювання організаційних можливостей.

За її словами, після консультацій зі Світовим Банком Мінсоцполітики разом з Мінфіном опрацьовують такий режим внесків, який забезпечить обов’язкові внески від роботодавців без зростання податкового навантаження, та добровільні внески від людини за принципом автозапису зі стимулюючим софінансуванням від держави.

Наразі здійснюється розробка Єдиного соціального реєстру, який, у тому числі, буде центром зберігання даних про пенсійні накопичення людей, незалежно від того, в якій саме установі людина накопичуватиме собі на пенсію.

Марина Лазебна додала, що наразі в Україні працює система добровільних пенсійних накопичень — близько 900 тисяч українців мають накопичення у 60 недержавних пенсійних фондах. Загалом люди отримали з НПФ вже більше мільярду гривень додаткових пенсій.

Раніше міністерка повідомляла, що планується запровадження обов'язкових накопичень для всіх працюючих українців молодше 50 років, і добровільні накопичення для тих, кому більше 50 років. Гроші з накопичень планують вкладати в пенсійні фонди — недержавні або державні.

Про впровадження пенсійної реформи читайте в ексклюзивному інтерв'ю очільниці Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової «Як рятуватимуть пенсіонерів від бідності».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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