Пенсіонерам з 1 жовтня почнуть доплачувати по 400 гривень: хто може розраховувати на компенсацію

З 1 жовтня набирає чинності рішення про доплати пенсіонерам у віці 75−80 років — близько мільйона людей з цієї вікової категорії отримуватимуть додаткові 400 гривень щомісяця.

Такі доплати планувалися ще влітку поточного року, проте їхню виплату перенесли на жовтень. За рік, з 1 жовтня 2022 року, подібні доплати запланували виплачувати і більш молодим пенсіонером — у віці 70−75 років. Йдеться про 300 гривень щомісяця.

Більше інформації про те, які зміни чекають українців у жовтні, читайте в матеріалі «Пенсії, газ, опалення, телефонний зв'язок і ліки для діабетиків і від „афганського синдрому“: що зміниться з 1 жовтня» на сайті «ФАКТІВ».

Нагадаємо, що у грудні цього року заплановано перерахунок пенсій у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. В результаті мінімальна пенсія зросте з 1854 грн до 1934 грн. Причому мінімальна виплата для пенсіонерів, старших за 65 років, складе 2600 грн — це стосується жінок зі стажем більше 30 років і чоловіків зі стажем більше 35 років.

А у проекті державного бюджету на 2022 рік закладено два підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — мінімальну пенсію підвищать 1 липня і 1 грудня, в сумі на 8,2%.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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