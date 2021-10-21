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Гроші

281 мільйон гривень податків заборгував підприємець Україні: оприлюднено список ФОПів-боржників

16:43 21 жовтня 2021
гроші

З 1 грудня в Україні зросте мінімальна заробітна плата й прожитковий мінімум для працездатних осіб. Як наслідок, зростуть податки для підприємців.

На сьогодні при теперішніх ставках податків деякі підприємці мають мільйонні борги.

За інформацією сервісу моніторингу даних Opendatabot, з початку року податковий борг фізосіб-підприємців в Україні виріс на 451 млн грн і тепер становить 7,2 млрд грн.

У топі ФОП-боржників є підприємець з боргом 281 млн грн, що становить майже 4% від загальної суми боргу всіх ФОП. На другому місці ФОП з боргом в 99 млн грн. На третьому — з боргом в 81,5 млн грн.

Найбільші суми державі повинні підприємці, що займаються роздрібною торгівлею (1,7млрд грн) та оптовою торгівлею (900 млн грн), складськими господарствами (487 млн грн). Їхній борг складає 26%, 14% та 7% від загальної суми боргів ФОП відповідно.

Нагадаємо, з 2022 року уряд має намір перевести всіх підприємців на щомісячну податкову звітність.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, в яких випадках фізособи- підприємці можуть не платити «за себе» ЄСВ.

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