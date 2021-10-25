26.22 / 26.41 30.40 / 30.71
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Коли платникам ЄСВ не нараховують пеню: названо умову

11:37 25 жовтня 2021
пеня

Українським підприємцям, для яких уряд має намір ввести нову систему податкової звітності, зробили послаблення, що стосується сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) в період карантину, пов'язаного з поширенням коронавірусу.

Про це нагадали у Східному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.

Податківці пишуть, що тимчасово штрафні санкції, визначені частиною 11 ст. 25 Закону № 2464 (про ЄСВ) не застосовуються за порушення, вчинені з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабміном.

Тобто штрафувати не повинні за:
- несвоєчасну сплату або перерахування ЄСВ;
- неповну сплату ЄСВ одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується внесок (авансових платежів);
- несвоєчасне подання звітності по ЄСВ контролюючим органам.

Крім того, з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця, в якому завершується дія карантину через коронавірус, встановленого на всій території України, платникам ЄСВ не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

Раніше повідомлялося, в яких випадках фізичні особи-підприємці можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок.

«ФАКТИ» також розповідали, в яких випадках підприємцям вдасться уникнути податкової перевірки при закритті.

22

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

люди

Виплати українцям старшим за 65 років: з 1 грудня зросте мінімальна пенсія

гроші

Компенсація у розмірі 25% та 9%: деякі українці отримають додаткові виплати до пенсії

Манник

Повітряний і розсипчастий манник на кефірі: покроковий рецепт ідеальних ласощів в мультиварці

гроші

Українцям перерахують пенсії: хто з початку грудня буде отримувати на 800 грн більше

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.