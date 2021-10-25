Коли платникам ЄСВ не нараховують пеню: названо умову

Українським підприємцям, для яких уряд має намір ввести нову систему податкової звітності, зробили послаблення, що стосується сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) в період карантину, пов'язаного з поширенням коронавірусу.

Про це нагадали у Східному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.

Податківці пишуть, що тимчасово штрафні санкції, визначені частиною 11 ст. 25 Закону № 2464 (про ЄСВ) не застосовуються за порушення, вчинені з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабміном.



Тобто штрафувати не повинні за:

- несвоєчасну сплату або перерахування ЄСВ;

- неповну сплату ЄСВ одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується внесок (авансових платежів);

- несвоєчасне подання звітності по ЄСВ контролюючим органам.

Крім того, з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця, в якому завершується дія карантину через коронавірус, встановленого на всій території України, платникам ЄСВ не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

Раніше повідомлялося, в яких випадках фізичні особи-підприємці можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок.

«ФАКТИ» також розповідали, в яких випадках підприємцям вдасться уникнути податкової перевірки при закритті.

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