Буде втричі дорожчою: стало відомо, коли переглянуть тарифи на електроенергію

Цьогорічний тариф на електроенергію в Україні зафіксовано ненадовго. Вже після закінчення опалювального сезону, навесні 2022 року, розцінки можуть переглянути та привести до більш обґрунтованого рівня. Такий прогноз дав директор ТОВ «Волиньелектрозбут» (Група Tolk) Дмитро Іванов у коментарі Obozrevatel.

За словами експерта енергогалузі, точний тариф, до якого прийдуть навесні, назвати навряд чи можливо, але одне можна сказати точно: дешевше не буде.

За підрахунками, реальна вартість електроенергії для споживачів утричі вища за ту, що встановлена офіційно. За тарифа 1,44 грн за кВт-годину справжня вартість становить 4,5−4,85 грн за кВт-годину.

Директор ТОВ «Волиньелектрозбут» також вважає, що у вартість тарифу доведеться закласти неминучі неплатежі. На думку експерта, в умовах карантину та спаду ділової активності оплата населенням спожитої електроенергії знизиться на 5−10%.

Нагадаємо, раніше незалежний експерт кандидат економічних наук Олександр Хмелевський підрахував, що станом на осінь 2021 року ринкова ціна на електроенергію становить приблизно 2 грн за кВт. У розпал опалювального сезону ціни можуть досягти 3−4 грн за кВт. При цьому для населення зафіксовано тариф 1,44 грн за кВт, але підприємствам за електроенергію доведеться платити за ринковими цінами.

У Світовому банку також вважають, що українцям треба готуватись до реальних, а не занижених тарифів на електроенергію.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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