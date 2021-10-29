Тарифи на електроенергію зростатимуть «космічними» темпами: названо суму підвищення

Зростання нинішніх тарифів на електроенергію прогнозується у розмірі 20−25% на рік. Про це заявляється у жовтневому інфляційному звіті Національного банку України.

«Адміністративна інфляція залишатиметься найвищою серед складових індексу споживчих цін, незважаючи на фіксацію тарифів на газ та електроенергію для населення до травня 2022 року», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зростання тарифів на електроенергію складе до 25% на рік.

«Це пов'язано з необхідністю приведення їх до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів в енергосекторі», — стверджують у НБУ.

Нагадаємо, що з 1 жовтня для українців, які споживають до 250 кВт*год на місяць, тариф становить 1,44 грн за кВт*год.

У Світовому банку також прогнозують, що українцям слід готуватися до реальних тарифів на електроенергію.

Фото: pixabay.com

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