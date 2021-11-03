Цукор в Україні подорожчав удвічі: названо причину

Цукор в Україні входить до списку стратегічних товарів, і ціни на нього контролюються державою. Проте за рік солодкий продукт подорожчав удвічі, і зараз у середньому коштує 28,7 грн за кілограм. Незважаючи на появу нового врожаю, ціни знижуватися не поспішають, тому є об'єктивні причини. Про це йшлося на засіданні економічного комітету Ради.

У Держстаті зазначають, що ціни на цукор почали зростати ще з листопада-грудня 2020 року. Станом на вересень-2021, незважаючи на появу цукру нового врожаю, подорожчання продовжилося. Фахівці дуже обережні в прогнозах з приводу можливого зниження цін, оскільки в собівартість цукру виробники будуть змушені закласти енергоресурси, що сильно подорожчали, в першу чергу, природний газ.

У Мінагрополітики бачать і інші причини підвищення цін на стратегічний продукт. Це поганий урожай у попередньому сезоні, обмежені можливості для імпорту цукру. У новому сезоні і посівні площі, і врожайність говорять про те, що дефіциту цукру точно не буде.

«У попередньому маркетинговому році (закінчився 31 серпня 2021 року) бачимо суттєве зменшення виробництва цукру в Україні. Насамперед через несприятливі погодні умови. Фізично цукру було вироблено менше… Обмежена пропозиція сформувала ціну 28,70 грн за кілограм», — заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За словами заступника міністра, з появою цукру нового врожаю, ціна не поспішає знижуватися. «Основна маса ще не вийшла на ринок», — пояснює Висоцький. Крім того, відчувався вплив подорожчання природного газу і загальносвітові тенденції на ринку цукру.

Нагадаємо, раніше виробники попередили про майбутнє подорожчання хліба через підвищення вартості газу та електроенергії для промисловості.

Незалежний експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський вважає, що нинішні розцінки на газ стануть непосильними для багатьох виробників. Частина підприємств уже зупинила свою роботу. Споживачу доведеться спершу зіткнутися з дефіцитом товарів, а потім і зі зростанням цін.

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