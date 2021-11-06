Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

В Україні з 1 жовтня 2022 року почнуть виплачувати щомісячні надбавки пенсіонерам віком 70−75 років. Вони становитимуть до 300 гривень, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Це ті категорії громадян, у яких пенсії менші за середню заробітну плату 2020 року» , — сказав він.

За словами прем'єра, 2022 року на Пенсійний фонд в Україні виділять 531 млрд грн.

Також з 1 грудня 2021 року для пенсіонерів віком від 65 років (зі стажем 35 років для чоловіків та 30 років для жінок) зросте мінімальний розмір пенсії. Він сягне 2600 грн.

Також для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн.).

Як писали «ФАКТИ», з 1 грудня українцям збільшать розмір максимальної пенсії — збільшення становитиме 930 грн. За офіційними даними, через підвищення прожиткового мінімуму максимальна пенсія підніметься з 19 340 до 20 270 гривень. На такі виплати можуть розраховувати українці, у яких не менше 35 років страхового стажу, і зарплата була вищою за середню.

Нагадаємо також, що деякі українці мають можливість вийти на пенсію в 55 років — для цього необхідний «шкідливий» стаж.

Крім того, багатьох українців хвилюють випадки отримання пенсії людини, яка померла, не отримавши нараховану пенсію за поточний місяць. Коли людина вмирає, не встигнувши отримати пенсію за поточний місяць, її виплачують членам сім'ї, які на момент смерті проживали разом із померлим. Але у родичів померлого, який проживає за іншою адресою, також є можливість її отримати.

Також «ФАКТИ» писали, що у 2021 році в Україні в рамках реформи соціальної сфери вперше впровадили новий механізм виплати людям, які доглядають тяжкохворих, старих, дітей та дорослих з інвалідністю.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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