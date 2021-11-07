Страховий стаж 29 років: хто не зможе отримати пенсію у 2022 році

У 2022 році не всі українці зможуть вийти на пенсію у 60 років. А все тому, що в законодавстві передбачено плавний перехід до підвищення пенсійного віку, пише НаПенсії.

Так, з початку 2021 року розпочали діяти нові вимоги до страхового стажу українців, які претендують на отримання пенсійних виплат. Наразі страховий стаж для виходу на заслужений відпочинок має становити 28 років.

Вийти на пенсію у 2022 році українці зможуть, якщо:

• у 60 років буде стаж від 29 років;

• у 63 роки при стажі від 19 до 29 років;

• у 65 років при стажі від 15 до 19 років.

Українці, які не мають 15 років стажу, можуть не розраховувати на пенсійні виплати. Їм держава виплачуватиме соціальну пенсію і лише після досягнення 65 років. Ця сума буде нижчою за прожитковий мінімум і становить 1854 грн.

Як писали «ФАКТИ», з 1 грудня українцям збільшать розмір максимальної пенсії — збільшення становитиме 930 грн. За офіційними даними, через підвищення прожиткового мінімуму максимальна пенсія підніметься з 19 340 до 20 270 гривень. На такі виплати можуть розраховувати українці, у яких не менше 35 років страхового стажу, і зарплата була вищою за середню.

Нагадаємо також, що деякі українці мають можливість вийти на пенсію в 55 років — для цього необхідний «шкідливий» стаж.

Крім того, багатьох українців хвилюють випадки отримання пенсії людини, яка померла, не отримавши нараховану пенсію за поточний місяць. Коли людина вмирає, не встигнувши отримати пенсію за поточний місяць, її виплачують членам сім'ї, які на момент смерті проживали разом із померлим. Але у родичів померлого, який проживає за іншою адресою, також є можливість її отримати.

Також «ФАКТИ» писали, що у 2021 році в Україні в рамках реформи соціальної сфери вперше впровадили новий механізм виплати людям, які доглядають тяжкохворих, старих, дітей та дорослих з інвалідністю.

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