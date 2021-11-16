Головне — встигнути до 20 грудня: як отримати зекономлені на субсидії гроші

Споживачі, які в минулому опалювальному сезоні користувалися субсидією у грошовій безготівковій формі, можуть отримати залишок заощаджених коштів, адже після закінчення опалювального сезону залишки субсидії накопичуються на рахунку «Ощадбанку» для виплати житлової субсидії.

Переказати ці кошти можна на поточний рахунок у тому ж «Ощадбанку» протягом піврічного терміну (тобто з 1 червня по 20 грудня). І якщо до 20 грудня субсидіант не звернеться за залишками субсидії і не відкриє поточний рахунок для їх зарахування, кошти повернуться на рахунок Міністерства соціальної політики, наголошує ресурс на пенсії.

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Що необхідно робити, роз'яснили у самому «Ощадбанку».

Відкрити рахунок до 19 грудня. Для цього потрібно записатися на прийом, взявши паспорт та ідентифікаційний код. Процедура відкриття рахунку займає не більше ніж 15 хвилин.

Якщо поточний рахунок було відкрито раніше і гроші на нього вже надійшли, банк мав надіслати одержувачу субсидії смс-повідомлення (за наявності інформації про номер мобільного телефону).

Уточнити інформацію про заощаджені кошти субсидії можна в управлінні соціального захисту населення.

Також важливо пам'ятати, що якщо на рахунку отримувача залишку субсидії значиться заборгованість, спочатку доведеться сплатити борг. Після погашення заборгованості залишок житлової субсидії буде автоматично зарахований до поточного рахунку протягом робочого дня.

Нагадаємо, Мінсоцполітики прогнозує, що середній розмір субсидії в опалювальному сезоні 2021−2022 років становитиме близько двох тисяч грн, але може сягати і п'яти тисяч грн.

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