Подорожчання до 300 грн на місяць не уникнути: стало відомо, скільки киянам доведеться платити за інтернет

Після того, як з'явилася інформація про впровадження мита на імпорт кабельної продукції для прокладання телеком-мереж, багато київських інтернет-провайдерів оголосили про припинення роботи. А ті, що залишилися на ринку, піднімають ціни, повідомляє UBR.

За словами члена правління Інтернет Асоціації України (ІнАУ) Олександра Арутюняна, на столичному ринку дротового широкосмугового доступу в інтернет тариф на 100 Мбіт/с подолав важливу психологічну позначку — понад 200 грн/міс, а 1 Гбіт/с коштує вже понад 300 грн/міс .

Експерт прогнозує, що тарифи підвищаться ще у багатьох учасників ринку.



Найближчим часом, за словами Арутюняна, на ринку очікується підвищення розцінок на доступ до кабельної каналізації, якою розпоряджається «Укртелеком».

Експерт прогнозує, що у великих містах подорожчання інтернету не уникнути. За його словами, телеком-галузь і так відстає з підвищенням цін у порівнянні з іншими галузями.

Директор з розвитку масового сегмента «Укртелекому» Денис Захаренко заявив, що «сьогодні збільшується економічний тиск» на собівартість надання послуг. Це створює підстави для підвищення тарифів, що очікується на ринку наступного року.

Більшість фахівців, які працюють на ринку дротового широкосмугового доступу в інтернет, зазначають, що на зростання цін також впливає суттєве збільшення цін на електроенергію для бізнесу, висока імпортозалежність інтернет-провайдерів та «нові законодавчі ризики».

Провайдерів буде менше, прогнозують експерти. Вже зараз багато операторів, які демпінгували, або продали бізнес, або пішли з ринку, оскільки їхній бізнес став нерентабельним.

Якщо раніше в деяких київських багатоповерхівках налічувалося понад десяток інтернет-провайдерів, то на сьогодні їхня кількість скоротилася чи не вдвічі.

Все ж таки, на думку фахівців, Київ та інші міста-мільйонники будуть «трохи стриманішими» у встановленні ціни за свої послуги через все ще високий рівень конкуренції.

Нагадаємо, за прогнозами НБУ, тарифи на електроенергію після квітня 2022 року зростатимуть на 25 відсотків щороку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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