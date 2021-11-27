27.01 / 27.26 30.30 / 30.71
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Пільговий ліміт для українців із електроопаленням скасували: що відомо

21:35 27 листопада 2021
опалення

Для мешканців квартир і будинків з електроопаленням нинішній холодний сезон може виявитися незвично затратним, оскільки для таких споживачів скасовано пільги на електроенергію. З 1 жовтня 2021 року більше не діє ліміт у 3000 кіловат-годин, за який платили за пільговою вартістю. Про це повідомив радник прем’єр-міністра Юрій Бойко в інтерв'ю «Главком».

«З 1 жовтня логіку ціноутворення для населення змінили, і в цей опалювальний період пільгового ліміту на обсяг споживання при електроопаленні вже немає», — пояснив радник.

Читайте також: Хто заплатить за електроенергію вдвічі більше, ніж минулої зими

Тепер заощадити можна, лише якщо встановити мультизонний лічильник. Найчастіше ставлять двозонний «день-ніч». «Вдень тариф для тих, хто опалює будинок, буде 1,68 грн за кВт·год, а вночі — половина цієї вартості, тобто 84 копійки… Нічним періодом вважається проміжок з 23 години до 7 ранку. Тобто, зонний підхід до формування тарифів для побуту ніхто не скасовував», — підсумував Бойко.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року було переглянуто тарифи на електроенергію. Розцінки зафіксували до кінця опалювального сезону. У НБУ попереджають, що від законів економіки нікуди не подітися, і, зрештою, доведеться привести тарифи на електроенергію до обґрунтованого рівня.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

180

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лілія

«Ноги до вух» міцно стоять на землі: наречена Мурата показала, що в ній краще, ніж у Ані Лорак

Королева Єлизавета

Не принц Чарльз і не прем'єр: названі дві людини, яким дозволено будь-коли турбувати королеву Єлизавету

машина

Власники євроблях розпочали «полювання» на учасників АТО: стала відома причина

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.