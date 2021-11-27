Пільговий ліміт для українців із електроопаленням скасували: що відомо

Для мешканців квартир і будинків з електроопаленням нинішній холодний сезон може виявитися незвично затратним, оскільки для таких споживачів скасовано пільги на електроенергію. З 1 жовтня 2021 року більше не діє ліміт у 3000 кіловат-годин, за який платили за пільговою вартістю. Про це повідомив радник прем’єр-міністра Юрій Бойко в інтерв'ю «Главком».

«З 1 жовтня логіку ціноутворення для населення змінили, і в цей опалювальний період пільгового ліміту на обсяг споживання при електроопаленні вже немає», — пояснив радник.

Тепер заощадити можна, лише якщо встановити мультизонний лічильник. Найчастіше ставлять двозонний «день-ніч». «Вдень тариф для тих, хто опалює будинок, буде 1,68 грн за кВт·год, а вночі — половина цієї вартості, тобто 84 копійки… Нічним періодом вважається проміжок з 23 години до 7 ранку. Тобто, зонний підхід до формування тарифів для побуту ніхто не скасовував», — підсумував Бойко.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року було переглянуто тарифи на електроенергію. Розцінки зафіксували до кінця опалювального сезону. У НБУ попереджають, що від законів економіки нікуди не подітися, і, зрештою, доведеться привести тарифи на електроенергію до обґрунтованого рівня.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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