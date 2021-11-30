В податковій пояснили, чому ФОП не може отримувати гроші на особистий рахунок

Фізособам-підприємцям (ФОП), особливо тим, хто недавно веде діяльність, важливо пам'ятати, що вони не можуть приймати платежі за продані товари або надані послуги на свій персональний (не підприємницький) рахунок. Особиста банківська картка оформляється тільки для платіжних операцій, не пов'язаних із підприємницькою та незалежною професійною діяльністю. Про це йдеться в інструкції № 492, якою керуються податкові органи.

«Забороняється використовувати поточні рахунки, що відкриваються для власних потреб фізичними особами, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності», — йдеться в інструкції.

У тій же інструкції зазначено, що ФОП має право відкривати підприємницький рахунок у будь-якому банку. Те саме стосується й особистого рахунку. Але при оформленні персональної картки клієнт повинен письмово проінформувати банк про наявність/відсутність статусу підприємця або особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність.

Нагадаємо, на ФОПів з 1 січня 2022 року чекають важливі зміни: підприємці зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) або програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО). Також планують запровадити суворішу відповідальність за неподання податкової та аудиторської звітності.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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