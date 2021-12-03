Автоматичний перерахунок пенсій у грудні: хто і коли отримає додаткові виплати

З 1 грудня Пенсійний фонд автоматично перерахував розмір пенсій, як того вимагав закон про бюджет на 2021 рік. Усі, хто отримує пенсію за віком, мають отримати виплату в новому розмірі.

З 1 грудня змінилися:

Пенсія за віком непрацюючим пенсіонерам , які досягли 65 років і мають повний страховий стаж (35 років для чоловіків, 30 років для жінок). Мінімальна виплата становить 40% мінімальної зарплати та дорівнює 2600 грн (раніше — 2400 грн).

, які досягли 65 років і мають повний страховий стаж (35 років для чоловіків, 30 років для жінок). Мінімальна виплата становить 40% мінімальної зарплати та дорівнює 2600 грн (раніше — 2400 грн). Надбавка за кожен рік стажу понад норму . Складає 1% від мінімальної пенсії за кожен рік понад норму та дорівнює 19,34 грн (раніше — 18,54 грн).

. Складає 1% від мінімальної пенсії за кожен рік понад норму та дорівнює 19,34 грн (раніше — 18,54 грн). Мінімальна пенсія базова . Дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб та становить 1934 грн (раніше — 1854 грн).

. Дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб та становить 1934 грн (раніше — 1854 грн). Максимальна пенсія. Дорівнює 10 мінімальним пенсіям та становить 19340 грн (раніше — 18540 грн).

У Пенсійному фонді заявили, що всі труднощі, пов'язані з перерахунком пенсій та дефіцитом коштів, вже вирішено, пенсії фінансуються у повному обсязі. Виплати кожен із пенсіонерів отримає у встановлену йому дату.

Фото pixabay.com

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