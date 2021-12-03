Фінансування пенсій за грудень: у ПФУ назвали термін виплати

Дефіцит Пенсійного фонду, пов'язаний із грудневим переглядом розміру пенсій, не позначиться на громадянах-одержувачах виплат. Усі свої гроші пенсіонери отримають згідно з графіком, у затверджені дати. Про це повідомив ПФУ.

У Пенсійному фонді кажуть, що за три дні грудня профінансували пенсії на 4 млрд гривень. Гроші перераховуються регулярно, 3 грудня пенсіонерам було направлено сумарно 2,1 млрд. гривень.

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що проблем із виплатою пенсій у грудні не очікується — Пенсійний фонд сам покриє касовий розрив за рахунок казначейської позики. Після всіх підвищень середня пенсія має становити 4000 гривень.

Нагадаємо, у Мінфіні обіцяють, що у 2022 році проіндексують пенсії з поправкою на інфляцію, і виплати підвищаться не менш як на 10%. У затвердженому бюджеті на 2022 рік передбачено два підвищення мінімальних пенсій .

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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