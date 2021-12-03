27.19 / 27.39 30.62 / 31.00
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Фінансування пенсій за грудень: у ПФУ назвали термін виплати

19:55 3 грудня 2021
пенсіонери

Дефіцит Пенсійного фонду, пов'язаний із грудневим переглядом розміру пенсій, не позначиться на громадянах-одержувачах виплат. Усі свої гроші пенсіонери отримають згідно з графіком, у затверджені дати. Про це повідомив ПФУ.

У Пенсійному фонді кажуть, що за три дні грудня профінансували пенсії на 4 млрд гривень. Гроші перераховуються регулярно, 3 грудня пенсіонерам було направлено сумарно 2,1 млрд. гривень.

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що проблем із виплатою пенсій у грудні не очікується — Пенсійний фонд сам покриє касовий розрив за рахунок казначейської позики. Після всіх підвищень середня пенсія має становити 4000 гривень.

Нагадаємо, у Мінфіні обіцяють, що у 2022 році проіндексують пенсії з поправкою на інфляцію, і виплати підвищаться не менш як на 10%. У затвердженому бюджеті на 2022 рік передбачено два підвищення мінімальних пенсій .

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

194

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

Пенсії в Україні перерахували: хто отримає до кінця місяця на 400 грн більше

Касовий апарат

У Раді запропонували відкласти обов'язкове застосування бізнесом РРО до 2023 року: що відомо

Еліна Мбані

«Жінка-анаконда»: оголена красуня з «Жіночого кварталу» вразила шанувальників своїм «диким» поглядом

Новорічний салат

Салат на Новий рік із чотирьох інгредієнтів: блогерка Людмила Борщ розповіла про смачну страву, яка готується за 5 хвилин

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.