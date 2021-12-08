Індексація пенсій у березні: на скільки збільшаться виплати

У березні 2022 року в Україні буде проведено чергову індексацію пенсійних виплат, на що у схваленому Верховною Радою законі про держбюджет на 2022 рік передбачено 200,6 млрд. гривень.

Як уточнює ресурс На пенсії, індексація проводиться на основі показників 50% від інфляції за попередній рік і зростання середніх зарплат.

Якщо враховувати, що заробітна плата до кінця 2021 року зросте на 15%, а інфляція становитиме 11%, коефіцієнт індексації у 2022 році має становити 12−13%.

Нагадаємо, у грудні після чергового пенсійного нововведення середня пенсія в Україні становитиме 3980 грн. Таким чином, практично виконано обіцянку Мінсоцполітики про те, щоб довести середній розмір виплати пенсіонерам до 4 тисяч гривень. Пенсії збільшилися на 546 гривень або ж на 16% порівняно з груднем 2020 року, коли середня сума на руки становила 3434 гривень.

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