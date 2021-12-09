Підвищення пенсій: кому наступного року додадуть до виплат 300 грн

У 2022 році планується кілька етапів підвищення пенсій. Зокрема, з 1 жовтня уряд має намір збільшити доплати пенсіонерам віком від 70 до 75 років. За наявності 30 років стажу для жінок та 35 років для чоловіків мінімальна пенсія цієї вікової категорії становитиме 3000 гривень.

З 1 березня уряд здійснить щорічну індексацію пенсійних виплат. На такі цілі у бюджеті виділено додаткові 28,2 млрд грн.

З 1 грудня 2022 року пенсіонери 65−70 років, які отримують пенсію у розмірі до 2500 грн. і не працюють, отримуватимуть доплату до цієї суми. Обов'язковою є наявність 35 років страхового стажу для чоловіків та 30 років — для жінок.

Жінки, що народилися у 1962 році, з січня отримають підвищення до пенсії 9% за умови, що до цього вони не отримували жодних пенсійних виплат.

У квітні 2022 року буде проведено перерахунок виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати.

Наступного року двічі підвищать мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум для непрацездатних громадян. У зв'язку з цим у липні мінімальна пенсія зросте до 2027 грн, а у грудні — до 2093 грн.

Передбачено також підвищення виплат з інвалідності чорнобильцям та пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у 2022 році пенсія зросте більше, ніж на 10%.

Фото: https://ua.depositphotos.com

23

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter