Не менше 2600 грн: у ПФУ пояснили, на які виплати можуть розраховувати 80-річні «чорнобильці» та члени їхніх сімей

В Україні у поточному році підвищили виплати по інвалідності людям, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Ті, хто не має статусу безпосереднього ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС, але хто має статус потерпілих через катастрофу, цікавляться, яку надбавку до пенсії вони можуть отримувати.

За роз'ясненнями до «ПК» звернувся чоловік, якому скоро виповниться 80 років, який не має 35 років страхового стажу. Заявник вийшов на пенсію у 1991 році у віці 50 років за «чорнобильським» законом. Він цікавиться, чи має право на добавку до пенсії 500 грн.

Юристи роз'яснили, що з 1 березня 2021 року особам, яким виповнилося 80 років та старшим, у яких пенсія з урахуванням усіх надбавок та доплат не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, встановлюється щомісячна компенсаційна виплата у розмірі до 500 гривень у межах вказаного розміру.

Виплачується надбавка з дати досягнення людиною 80-річного віку.

Якщо і після встановлення такої надбавки пенсія не досягає 2600 гривень, то таким пенсіонерам надається доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується при наступних перерахунках пенсії. При цьому зберігається вимога до стажу — 25 років у чоловіків та 20 років у жінок.

Ця ж вимога ставиться до пенсій щодо втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року в Україні набуде чинності закон про підвищення пенсій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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