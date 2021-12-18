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Понад 20 тисяч: хто зможе розраховувати на збільшення пенсії в 2022 році

21:23 18 грудня 2021
Понад 20 тисяч: хто зможе розраховувати на збільшення пенсії в 2022 році

У 2022 році в Україні передбачено кілька етапів підвищення пенсійних виплат. Так, з 1 липня розмір мінімальної пенсії підвищиться з 1934 до 2027 гривень, а максимальної — з 19340 до 20270 гривень.

Ще один етап підвищення пенсійних виплат відбудеться з 1 грудня 2022 року — з до 2093 та 20930 гривень відповідно.

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Також важливо знати, що за кожен повний рік страхового стажу більше у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу пенсія за віком збільшується на 1%.

Нагадаємо, за розрахунками Мінсоцполітики, середня пенсія на 1 грудня 2022 року зросте до 4533 гривень. Це на 15% перевищить очікуваний фактичний розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних людей на цю дату.

У 2021 році пенсії зростали 10 разів, а розмір середньої пенсії у грудні 2021 року досяг 3980 гривень.

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