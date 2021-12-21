Пенсія розрахована ПФУ неправильно: чи можна виправити розмір виплат, нарахованих до 2011 року

Люди, які давно оформили пенсію за віком і після цього продовжили працювати, нерідко стикаються з тим, що під час чергового перерахунку за стажем та зарплатою за час, відпрацьований після виходу на пенсію, Пенсійні фонди занижують виплати.

До редакції «На Пенсії» звернувся чоловік, якому неправильно перерахували його пенсію у вересні 2010 року. Йдеться про черговий перерахунок за стажем та зарплатою за час, відпрацьований після виходу на пенсію.

Суть проблеми у тому, що при перерахунку пенсії було враховано середню зарплату по країні за 2007 рік (1197,91 грн), тобто ту, що враховувалася до перерахунку.

Автор листа вважає, що при перерахунку мали застосувати нову середню зарплату по країні (1650,43 грн) за 2009 рік, тобто за рік, що передує черговому перерахунку.

Юристи зазначають, що такий вид перерахунку регулюється частиною 4 статті 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Закон діє з 1 січня 2004 року. Вказана стаття вже переписувалася кілька разів.

У редакції цієї статті саме станом на вересень 2010 року сказано, що якщо людина відпрацювала два роки з моменту останнього перерахунку або з призначення пенсії, то перерахунок робиться з урахуванням середньої зарплати по країні за рік, що передує році такого перерахунку. Тобто автор звернення правий.

На практиці, за словами юристів, Пенсійні фонди діяли по-різному.

У періоди з 2004 по 2008 рік перерахунки пенсій дійсно проводилися з застосуванням нової середньої зарплати по країні. Хоча тоді у законі про це чітко не говорилося.

З 2008 року у законі чітко прописали, що перерахунок робиться з урахуванням нової середньої заробітної плати. Але після цього перерахунки з новою середньою зарплатою робити перестали.

Пенсіонери почали масово звертатися до судів та їх вигравати. В результаті пенсії перераховували з урахуванням вищого показника середньої зарплати по країні, але тільки за рішенням суду щодо кожного конкретного випадку.



У жовтні 2011 року статтю 42 знову переписали. Тепер при перерахунках пенсії застосовується виключно старий показник середньої зарплати, тобто той, що враховувався при призначенні пенсії або попередньому перерахунку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, у яких випадках «шкідливий» стаж впливає на розмір пенсії.

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